Диетолог рассказала, действительно ли лимонная вода улучшает пищеварение

Стакан воды с лимоном натощак — популярный утренний ритуал. Ему приписывают свойства запускать пищеварение, очищать организм и сжигать жир. Однако большинство этих утверждений — мифы. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог Анастасия Ефимова.

По словам эксперта, пищеварение не нуждается в специальном «запуске» — оно включается автоматически при приёме пищи. Организм сам регулирует все процессы, никакой напиток не может его «подстегнуть».

Очищение организма тоже обеспечивается естественной работой печени и почек. Вода помогает, но добавление лимона не играет здесь существенной роли. Что касается жиросжигания — лимон не ускоряет метаболизм. Эффект возможен лишь в том случае, если им заменяют более калорийные напитки вроде сладкой газировки.

Врач предупреждает, что при заболеваниях ЖКТ вода с лимоном натощак может вызвать изжогу и дискомфорт. Кислота также размягчает зубную эмаль, поэтому напиток лучше пить через трубочку, а после — полоскать рот.

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