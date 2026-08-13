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Гастроэнтеролог рассказала, кому свежая капуста противопоказана

Гастроэнтеролог рассказала, кому свежая капуста противопоказана
Кому свежая капуста противопоказана
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Свежая белокочанная капуста, вопреки своей репутации полезного овоща, может навредить людям с определёнными заболеваниями. О том, кому стоит исключить её из рациона, рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Ионова.

Главная опасность сырого овоща, по словам эксперта, кроется в высоком содержании грубой клетчатки. Для здорового человека это полезно, но при воспалительных процессах в ЖКТ капуста становится тяжёлой пищей. В первую очередь ограничения касаются пациентов с гастритом, язвенной болезнью, колитами и панкреатитом. Употребление салатов из свежей капусты у таких людей может спровоцировать обострение, вздутие и нарушение пищеварения.

Особое предостережение касается детей до трёх лет — их пищеварительная система ещё незрелая, поэтому овощ им дают исключительно в тушёном или варёном виде.

При панкреатите врачи советуют полностью отказаться от сырого продукта. Допустимо лишь 100 граммов в день после термической обработки.

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