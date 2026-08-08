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Психолог объяснил, почему так трудно оторваться от социальных сетей

Психолог объяснил, почему так трудно оторваться от социальных сетей
Почему соцсети не отпускают
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Психолог Михаил Валуйский объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», почему так трудно оторваться от социальных сетей. Привлекательность социальных сетей объясняется несколькими причинами. И одна из них — ощущение безопасности и безнаказанности. Пользователь может оставлять агрессивные комментарии, травить и оскорблять других людей, не опасаясь немедленной ответной реакции, с которой он мог бы столкнуться при личном общении.

«Вторая причина — возможность контролировать собственный образ. Человек демонстрирует только ту часть личности, которую хочет показать окружающим. Другие пользователи видят не его настоящего, а сконструированную версию — такого человека, каким он хотел бы казаться», — сказал эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
«Ещё один ролик — и спать». Почему от ленты соцсетей так трудно оторваться?
«Ещё один ролик — и спать». Почему от ленты соцсетей так трудно оторваться?

Людей удерживают не только ролики и новости. Соцсети дают возможность управлять собственным образом, получать одобрение и общаться на более комфортной дистанции.

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