Психолог объяснил, почему так трудно оторваться от социальных сетей

Психолог Михаил Валуйский объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», почему так трудно оторваться от социальных сетей. Привлекательность социальных сетей объясняется несколькими причинами. И одна из них — ощущение безопасности и безнаказанности. Пользователь может оставлять агрессивные комментарии, травить и оскорблять других людей, не опасаясь немедленной ответной реакции, с которой он мог бы столкнуться при личном общении.

«Вторая причина — возможность контролировать собственный образ. Человек демонстрирует только ту часть личности, которую хочет показать окружающим. Другие пользователи видят не его настоящего, а сконструированную версию — такого человека, каким он хотел бы казаться», — сказал эксперт.

Людей удерживают не только ролики и новости. Соцсети дают возможность управлять собственным образом, получать одобрение и общаться на более комфортной дистанции.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.