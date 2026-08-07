Бизнес-забег пройдёт в «Сколково» 22 августа

22 августа на территории инновационного центра «Сколково» состоится бизнес-забег для предпринимателей, сотрудников компаний, технологического сообщества, а также для всех любителей спорта. Участники смогут пробежать основную дистанцию на 5 км, а для детей и семей предусмотрен отдельный старт на 1 км. Мероприятие организовано Технопарком «Сколково».

Программу спортивно-делового мероприятия откроет основной забег на 5 км, который начнётся в 10:00. В 11:00 состоится детский и семейный старт на дистанции 1 км.

Главным событием соревнований станет выход на дистанцию кибатлетов, использующих современные спортивные протезы участников «Сколково». Спортсмены с безграничными возможностями продемонстрируют, как современные разработки помогают людям сохранять свободу движения и делают занятия спортом доступнее.

С 13:00 до 17:00 в Технопарке «Сколково» пройдёт деловая программа «СпортТех Сколково», посвящённая развитию спортивной индустрии, технологическим решениям и сотрудничеству бизнеса со спортивными проектами. Среди спикеров – директор Московского марафона Дмитрий Тарасов, основатель и директор Казанского марафона Вадим Янгиров, а также представители компаний-партнёров, которые поддерживают благотворительные инициативы в сфере спорта.

В течение всего дня на территории Технопарка «Сколково» будут работать зоны спортивных активностей, демонстрации технологий, нетворкинга и отдыха. Для гостей подготовят фудтраки, а для юных посетителей запланированы детские развлечения. Также для посетителей организованы фотозоны и профессиональная съёмка участников на дистанции.

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