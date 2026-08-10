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Врач объяснил, какую роль в организме человека играет блуждающий нерв

Врач объяснил, какую роль в организме человека играет блуждающий нерв
Зачем нужен блуждающий нерв
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Врач-кинезиолог Владимир Гаврикин объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», какую роль в организме человека играет блуждающий нерв — вагус. Это 10-я пара черепных нервов (Х пара). Они идут от ствола мозга к грудной и брюшной полости, поэтому влияют на работу сразу многих органов.

«Если объяснять просто: у организма есть два режима. Первый — «бей или беги», то есть реакция на стресс и опасность. За это отвечает симпатическая нервная система. Второй — «отдыхай, переваривай и запасай». Вагус отвечает за второй. Он помогает телу расслабляться, восстанавливаться и копить силы. Когда вы спокойны, активность его максимальна. Когда напуганы — минимальна, и включается стрессовый режим», — сказал эксперт.

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Блуждающий нерв замедляет сердечный ритм, помогает пищеварению, участвует в дыхательной регуляции и снижает реакцию организма на стресс.

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