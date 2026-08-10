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Гастроэнтеролог рассказал, можно ли заразиться хеликобактер через поцелуй

Гастроэнтеролог рассказал, можно ли заразиться хеликобактер через поцелуй
Передаётся ли хеликобактер через поцелуй
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Гастроэнтеролог Владимир Логинов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», можно ли заразиться хеликобактер через поцелуй. По словам врача, это лишь один из путей передачи. Основной — контакт от человека к человеку. Чаще это происходит внутри семьи, причём заражение обычно происходит в детском возрасте.

«Оральный путь включает не только через слюну при поцелуях, но и использование общей посуды, зубных щёток и так далее. Ротовая полость может служить резервуаром для бактерий. При несоблюдении правил гигиены (например, если не мыть руки) бактерия передаётся через загрязнённую воду или продукты питания. Этот путь особенно актуален в регионах с плохими санитарными условиями», — объяснил врач.

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Ещё один путь — гастро-оральный. При рвоте бактерии из желудка попадают в ротовую полость, после чего можно заразить других людей.

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