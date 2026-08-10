«Большой Енисейский трейл» пройдёт в Красноярском крае с 14 по 16 августа

«Большой Енисейский трейл» пройдёт в Красноярском крае с 14 по 16 августа. Это первая ультрагонка по маршруту Большой Енисейской тропы. Попробовать свои силы смогут все желающие вне зависимости от бегового опыта.

В программе несколько стартов на выбор. Участникам предлагаются дистанции: 167 км, 70 км, 42 км, 22 км, 5 км, 1 км.

Организаторы подготовили для спортсменов яркое путешествие из Восточной Сибири в Западную. Маршрут большого трейла пролегает через Зыково, Красноярск и Дивногорск.

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