Ортодонт перечислил стоматологические проблемы, которые часто дают о себе знать в отпуске

Ортодонт Андрей Жук рассказал «Чемпионату» о стоматологических проблемах, которые возникают в отпуске чаще всего. Перелёты, смена климата, обезвоживание, большое количество сладких напитков и кислых фруктов, а также нарушение привычной гигиены создают «идеальные» условия для обострения скрытых стоматологических проблем.

Чаще всего в поездках напоминают о себе невылеченный кариес, воспаление дёсен, чувствительность зубов и зубы мудрости. Если проблема уже существовала, отпуск лишь становится триггером.

«Отдельный риск — привычка постоянно пить холодные напитки со льдом и перекусывать сладостями в течение дня. Такие условия увеличивают нагрузку на эмаль и создают благоприятную среду для бактерий», — говорит эксперт.

Главное правило перед отпуском — не покупка новой зубной щётки, а прохождение профилактического осмотра у стоматолога. Намного проще решить небольшую проблему дома, чем искать экстренную помощь в незнакомом городе или стране.

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