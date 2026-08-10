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Врач объяснила, почему летом ОРВИ никуда не исчезает

Врач объяснила, почему летом ОРВИ никуда не исчезает
Почему ОРВИ не исчезает летом
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Врач-терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая объяснила в беседе с «Чемпионатом», почему летом ОРВИ никуда не исчезает. Многие воспринимают ОРВИ как исключительно «зимнюю» болезнь: холод, дождь, закрытые помещения, сезонные эпидемии. Поэтому летом насморк, боль в горле или температура часто становятся неожиданностью. Однако вирусные инфекции не исчезают вместе с наступлением тёплой погоды. Более того, в некоторых ситуациях именно летом люди чаще недооценивают симптомы и продолжают вести привычный образ жизни, несмотря на болезнь.

«ОРВИ — это не заболевание холода. Его вызывают вирусы, а не низкая температура за окном. Летом меняются условия распространения инфекции, но сами вирусы продолжают циркулировать», — объясняет врач.

В тёплое время года человек может заразиться несколькими способами. Многие вирусы передаются при контакте с другими людьми, через руки и поверхности. Летом этому могут способствовать поездки, массовые мероприятия, путешествия, детские лагеря, работа в больших коллективах. Кроме того, в жару люди чаще перемещаются между разными температурными условиями: улица с высокой температурой воздуха, кондиционированное помещение, автомобиль с холодным воздухом. Резкие перепады температуры не вызывают ОРВИ напрямую, но могут создавать дополнительную нагрузку на организм.

Причиной летних простуд чаще всего становятся риновирусы, аденовирусы, энтеровирусы и другие возбудители респираторных инфекций. Нередко летом встречаются и кишечные проявления вирусных инфекций, когда к слабости и температуре присоединяются боли в животе или расстройства пищеварения.

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