Диетолог объяснила, кому опасно есть дыню

Чрезмерное употребление дыни может навредить здоровью. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Абзацем» рассказала, что этот популярный летний фрукт может спровоцировать неалкогольное ожирение печени, нарушить выработку холестерина и сбить жировой обмен.

Особую опасность дыня представляет при употреблении на голодный желудок — в этом случае может резко подскочить уровень инсулина. Поэтому она противопоказана людям с диабетом, проблемами с почками и лишним весом. Кроме того, продукт легко переесть, что усиливает негативные последствия для организма.

Соломатина также обратила внимание на раздражающее действие дыни на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. При гастритах, язвах или панкреатитах этот эффект может спровоцировать обострение и усиление воспаления. Не рекомендуется есть дыню и после тяжёлой пищи — сладкий фрукт задерживается в желудке, начинает бродить и вызывает вздутие, отрыжку и метеоризм.

Диетолог напомнила, что взрослым людям можно съедать не более 400 г в день, детям с шести лет — до 100 г.

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