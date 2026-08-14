Дерматолог назвала шесть способов сохранить молодость кожи без операций

Задача косметологии — не бороться с возрастом, а поддерживать активное состояние тканей. Дерматолог, венеролог, косметолог и ведущий специалист сети клиник «Семейная» Анастасия Семёнова в беседе с «Чемпионатом» рассказала, как продлить молодость кожи без хирургического вмешательства.

Первое и самое важное правило — защита от солнца. До 80% морщин возникают из-за фотостарения, поэтому SPF-крем с фактором 30-50 должен использоваться ежедневно, даже зимой и в пасмурную погоду, с обновлением в течение дня.

Второй столп молодости — работа с мимическими морщинами через ботулинотерапию. Регулярные уколы в оптимальных дозах расслабляют мышцы и предотвращают заломы кожи, давая эффект, который не сравним с кремами.

Третий пункт — увлажнение. Кожа получает воду в последнюю очередь, поэтому важно пить 30 мл воды на 1 кг веса. В уходе эксперт рекомендует липидные кремы с церамидами, которые восстанавливают барьер кожи.

Четвёртое — полноценный сон. С 23:00 до 2:00 вырабатываются мелатонин и гормон роста, запускающие ночную репарацию клеток. Без этого, по словам врача, никакие кремы не помогут.

Пятое — инъекционные методики без операции: биоревитализация с гиалуроновой кислотой и коллагеностимуляторы на основе гидроксиапатита кальция. Они запускают синтез собственного коллагена, и их рекомендуется проводить курсами один-два раза в год с 35 лет.

Шестое — аппаратная косметология, которую специалист назвала своей любимой нишей. Фототерапия работает с пигментацией, сосудами и воспалениями, а микроигольчатый РФ-лифтинг и SMAS-лифтинг воздействуют на глубокие слои кожи, улучшая овал лица и упругость.

«Главный совет: не гонитесь за мгновенным лифтингом. Молодость — это состояние тканей: влажность, тонус и плотность. Операция убирает излишки, но не улучшает качество кожи», — заключает Анастасия Семёнова.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.