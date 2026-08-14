Диетолог рассказала, кому не стоит есть йогурты

Этот популярный продукт подходит не всем и в определённых ситуациях способен серьёзно навредить здоровью. Диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru рассказала, кому употребление йогуртов может принести не пользу, а вред.

Прежде всего от йогуртов стоит отказаться людям с непереносимостью молочного белка — им специалист рекомендует выбирать безлактозные варианты. Однако есть категории, которым йогурты противопоказаны полностью. В период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также при отравлениях употреблять этот продукт не следует.

Опасность заключается в составе: сахар и подсластители могут спровоцировать усиленное брожение, газообразование и боли в кишечнике. Искусственные добавки, ароматизаторы и красители, которые часто содержатся в магазинных йогуртах, раздражают воспалённую слизистую оболочку желудка, усугубляя состояние.

Диетолог напоминает, что даже полезный продукт в неподходящий момент может нанести вред, поэтому важно прислушиваться к своему организму и учитывать состояние здоровья при выборе рациона.

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