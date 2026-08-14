Врач назвала виды рыбы, которые чаще всего вызывают тяжёлую аллергию

Чаще всего аллергические реакции вызывает рыба с высоким содержанием белка. Об этом NEWS.ru рассказала аллерголог-иммунолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Зиновьева.

По словам специалиста, в первую очередь опасность представляют представители семейства тресковых, лососевых и скумбриевых. «У людей с пищевой аллергией даже небольшое количество продукта может спровоцировать реакцию — от кожных проявлений до тяжёлых состояний», — подчеркнула Зиновьева.

Врач отметила, что аллергия на рыбу является одной из самых сильных и потенциально опасных пищевых аллергий, поскольку реакция может развиваться молниеносно и приводить к анафилактическому шоку. Людям с подтверждённой аллергией на рыбу рекомендуется полностью исключить этот продукт из рациона и внимательно изучать состав продуктов, где рыба может содержаться в качестве добавки.

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