Всероссийский физкультурный фестиваль «Лига Спорт. Фест» прошёл в Москве

8 августа в Москве прошёл Всероссийский физкультурный фестиваль «Лига Спорт. Фест», организованный «Лигой Героев» при поддержке Департамента спорта города Москвы. В течение дня более 10 тысяч спортсменов приняли участие в беговых и велосипедных стартах, а 55 тысяч зрителей поддерживали атлетов в фан-зоне и принимали участие в различных активностях.

Утреннюю программу фестиваля открыли забеги на дистанциях 5 км и 1 км, объединившие профессиональных спортсменов, любителей бега и самых юных участников.

На дистанции 5 км победу одержали Александр Хальзов (15.06) и Анастасия Микушева (16.54). В забеге на 1 км сильнейшими стали:

6-9 лет: Александр Прокопчук (03.45) и Валентина Кириленко (03.41);

10-13 лет: Тимофей Андреев (03.18) и Ксения Романчикова (02.11);

14-17 лет: Арсений Герасимов (02.56) и Ульяна Слепнева (03.49).

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Главным событием фестиваля стал первый ночной полумарафон Москвы «Забег 2030». Тысячи участников вышли на дистанции 10 и 21,1 км, финишировав уже после захода солнца. Помимо обычных кластеров, на ночных дистанциях запустили яркий и динамичный DJ RUN.

Победителями первого ночного полумарафона Москвы на дистанции 21,1 км стали Илья Хрусталёв-Васильченко (1:11.28) и Татьяна Михалевская (1:20.52). На дистанции 10 км лучшие результаты показали Ринас Ахмадеев (29.00) и Софья Каменева (34.01).

Не менее насыщенной стала велосипедная программа фестиваля. Любители велоспорта приняли участие в серии стартов La Strada на дистанциях 17, 40 и 70 км, а также в массовом велофестивале La Strada Fest, который объединил тысячи участников разных возрастов и уровней подготовки.

В велогонке La Strada light MTB на дистанции 17 км победителями стали Антон Ежов (27.15) и Анна Клокова (29.27). На велосипедах Шоссейный и Гревел этой же дистанции победителями стали Пётр Ухов (20.54) и Евгения Федотова (25.51).

На дистанции 40 км лучшие результаты показали Кирилл Нечаев (51.50) и Анастасия Суркова (55.50), а на дистанции 70 км победу одержали Александр Жданов (1:27.46) и Алёна Гудошникова (1:46.05).

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Также в рамках фестиваля прошли соревнования на лонгбордах. В программе — классический денс-фристайл контест с разделением на мужскую и женскую категории, а также трюковая джем сессия. Победители и призёры получили денежные призы.

На протяжении всего дня гостей ждали интерактивные площадки, активности партнёров и развлекательная программа. На велогонку участников зарядил энергией гимнаст, мастер спорта международного класса и финалист шоу «ТИТАНЫ» Александр Сычугов.

А перед ночными стартами массовую разминку для участников провёл певец CHEBANOV, исполнивший свои главные хиты. Также он представил совместный с «Лигой Героев» проект «Бегом знакомиться» — коллаборацию музыки и спорта. Каждый желающий мог взять браслет в фан-зоне: красный — мне комфортно одному, зелёный — хочу познакомиться. Финальным аккордом фестиваля стало праздничное выступление группы Artik & Asti.

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