СПБ полумарафон «Северная столица» прошёл в Санкт-Петербурге 9 августа

9 августа в Санкт-Петербурге в девятый раз прошёл СПБ полумарафон «Северная столица». Участниками забега стали более 10 тыс. человек. Организатором выступил Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга при поддержке Бегового сообщества и содействии Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга.
Участники забегов на 10 км и 21,1 км, а также эстафеты для всех желающих стартовали и финишировали на Дворцовой площади. На дистанции им открылись виды на главные достопримечательности Санкт-Петербурга: Казанский собор, Петропавловскую крепость, ростральные колонны, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и другие. Всем финишёрам вручили памятные медали, дизайн которых отсылает к знаковым символам Санкт-Петербурга.
Фото: Беговое сообщество
Результаты
21,1 км
Мужчины
- Артур Бурцев — 1:06.37.
- Ярослав Бякин — 1:06.43.
- Александр Якутилов — 1:06.47.
- Даниил Кашин — 1:09.39.
- Алексей Нечаев — 1:09.47.
Женщины
- Нина Бышкина — 1:14.17.
- Александра Бородина — 1:14.31.
- Алиса Шилина — 1:17.13.
- Екатерина Родичева — 1:17.23.
- Маргарита Питерцева — 1:17.56.
10 км
Мужчины
- Игорь Андреев — 0:30.31.
- Александр Куверин — 0:30.31.
- Михаил Сафонов — 0:30.32.
Женщины
- Анна Мокина — 0:33.58.
- Ольга Анненкова — 0:36.02.
- Алёна Новикова — 0:36.47.
Эстафета для всех желающих
- Unity — 1:08.02 (рекорд соревнований).
- Колючие Старты SCOR — 1:08.19.
- Ленинградская АЭС — 1:10.16.
Фото: Беговое сообщество
По традиции накануне основного старта, 8 августа, на территории КСК «Арена» прошёл детский забег. Участники в возрасте от 4 до 13 лет преодолели дистанции 400 и 800 метров в зависимости от возраста. Трое лучших мальчиков и девочек в каждой возрастной категории получили подарки, все участники — памятные медали.
Кроме того, 7 и 8 августа на территории КСК «Арена» прошла спортивная выставка, на которой бренды-экспоненты представили экипировку, питание и аксессуары для бега. В пространстве забега также разместили фотопортреты петербургских атлетов — продолжение традиции знакомить участников с беговой культурой города. В соцсетях забега также вышла серия материалов о локальных беговых клубах.
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