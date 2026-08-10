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СПБ полумарафон «Северная столица» прошёл в Санкт-Петербурге 9 августа

СПБ полумарафон «Северная столица» прошёл в Санкт-Петербурге 9 августа
Полумарафон «Северная столица»
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9 августа в Санкт-Петербурге в девятый раз прошёл СПБ полумарафон «Северная столица». Участниками забега стали более 10 тыс. человек. Организатором выступил Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга при поддержке Бегового сообщества и содействии Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга.

Участники забегов на 10 км и 21,1 км, а также эстафеты для всех желающих стартовали и финишировали на Дворцовой площади. На дистанции им открылись виды на главные достопримечательности Санкт-Петербурга: Казанский собор, Петропавловскую крепость, ростральные колонны, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и другие. Всем финишёрам вручили памятные медали, дизайн которых отсылает к знаковым символам Санкт-Петербурга.

Фото: Беговое сообщество

Результаты

21,1 км

Мужчины

  1. Артур Бурцев — 1:06.37.
  2. Ярослав Бякин — 1:06.43.
  3. Александр Якутилов — 1:06.47.
  4. Даниил Кашин — 1:09.39.
  5. Алексей Нечаев — 1:09.47.

Женщины

  1. Нина Бышкина — 1:14.17.
  2. Александра Бородина — 1:14.31.
  3. Алиса Шилина — 1:17.13.
  4. Екатерина Родичева — 1:17.23.
  5. Маргарита Питерцева — 1:17.56.

10 км

Мужчины

  1. Игорь Андреев — 0:30.31.
  2. Александр Куверин — 0:30.31.
  3. Михаил Сафонов — 0:30.32.

Женщины

  1. Анна Мокина — 0:33.58.
  2. Ольга Анненкова — 0:36.02.
  3. Алёна Новикова — 0:36.47.

Эстафета для всех желающих

  1. Unity — 1:08.02 (рекорд соревнований).
  2. Колючие Старты SCOR — 1:08.19.
  3. Ленинградская АЭС — 1:10.16.

Фото: Беговое сообщество

По традиции накануне основного старта, 8 августа, на территории КСК «Арена» прошёл детский забег. Участники в возрасте от 4 до 13 лет преодолели дистанции 400 и 800 метров в зависимости от возраста. Трое лучших мальчиков и девочек в каждой возрастной категории получили подарки, все участники — памятные медали.

Кроме того, 7 и 8 августа на территории КСК «Арена» прошла спортивная выставка, на которой бренды-экспоненты представили экипировку, питание и аксессуары для бега. В пространстве забега также разместили фотопортреты петербургских атлетов — продолжение традиции знакомить участников с беговой культурой города. В соцсетях забега также вышла серия материалов о локальных беговых клубах.

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