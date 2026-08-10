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Пятый этап многодневной велогонки «Россия» прошёл в Калязине

Пятый этап многодневной велогонки «Россия» прошёл в Калязине
Велогонка «Россия»
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8 августа в Калязине состоялся пятый этап многодневной велогонки «Россия», объединив спортсменов, болельщиков, туристов и жителей города. Организатором мероприятия выступила «Лига Героев» при поддержке Федерации велосипедного спорта России, министерства спорта Российской Федерации и Комитета по физической культуре и спорту Тверской области. Официальный старт пятому этапу многодневной велогонки «Россия» в Калязине дал губернатор Тверской области Виталий Королёв.

Калязин стал одной из самых атмосферных остановок маршрута велогонки. Живописные виды Верхней Волги, исторический центр города и знаменитая затопленная колокольня Никольского собора создали особую атмосферу соревнований, сделав этап не только спортивным событием, но и настоящим путешествием по одному из самых красивых городов Тверской области.

Главным спортивным событием дня стала велогонка на дистанции 20 км. Спортсмены преодолели четыре круга по 5 км по центральной части Калязина. Трасса, проложенная рядом с Волгой, сочетала скоростные участки и общий набор высоты 75 метров, подарив участникам интересную борьбу, а зрителям — яркое и динамичное зрелище.

Традиционной частью программы стал велофестиваль протяжённостью 5 км, объединивший участников разных возрастов и уровней подготовки. Все желающие смогли проехать по центральным улицам Калязина и стать частью большого спортивного праздника.

Особое место в программе занял экскурсионный забег, объединивший спорт и знакомство с историей города. Участники смогли выбрать один из трех тематических маршрутов — «Исторический», «Легендарный» или «Купеческий» — и во время пробежки познакомиться с главными достопримечательностями Калязина, его архитектурой и культурным наследием.

На протяжении всего дня для жителей и гостей города работал гастрофестиваль, где были представлены блюда местной кухни, продукция фермерских хозяйств и гастрономические проекты региона.

Результаты велогонки

Мужчины

  1. Дмитрий Гераськин (29.17,44).
  2. Алексей Рощин (29.39,94).
  3. Алексей Кондаков (29.42,73).

Женщины

  1. Анастасия Корчагина (34.00,03).
  2. Мария Курносова (34.07,59).
  3. Наталья Кожина (34.42,66).

Пятый этап многодневной велогонки «Россия» в Калязине объединил всех спортсменов и гостей города, став большим спортивным праздником и стал ещё одной яркой остановкой проекта.

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