Пятый этап многодневной велогонки «Россия» прошёл в Калязине

8 августа в Калязине состоялся пятый этап многодневной велогонки «Россия», объединив спортсменов, болельщиков, туристов и жителей города. Организатором мероприятия выступила «Лига Героев» при поддержке Федерации велосипедного спорта России, министерства спорта Российской Федерации и Комитета по физической культуре и спорту Тверской области. Официальный старт пятому этапу многодневной велогонки «Россия» в Калязине дал губернатор Тверской области Виталий Королёв.

Калязин стал одной из самых атмосферных остановок маршрута велогонки. Живописные виды Верхней Волги, исторический центр города и знаменитая затопленная колокольня Никольского собора создали особую атмосферу соревнований, сделав этап не только спортивным событием, но и настоящим путешествием по одному из самых красивых городов Тверской области.

Главным спортивным событием дня стала велогонка на дистанции 20 км. Спортсмены преодолели четыре круга по 5 км по центральной части Калязина. Трасса, проложенная рядом с Волгой, сочетала скоростные участки и общий набор высоты 75 метров, подарив участникам интересную борьбу, а зрителям — яркое и динамичное зрелище.

Традиционной частью программы стал велофестиваль протяжённостью 5 км, объединивший участников разных возрастов и уровней подготовки. Все желающие смогли проехать по центральным улицам Калязина и стать частью большого спортивного праздника.

Особое место в программе занял экскурсионный забег, объединивший спорт и знакомство с историей города. Участники смогли выбрать один из трех тематических маршрутов — «Исторический», «Легендарный» или «Купеческий» — и во время пробежки познакомиться с главными достопримечательностями Калязина, его архитектурой и культурным наследием.

На протяжении всего дня для жителей и гостей города работал гастрофестиваль, где были представлены блюда местной кухни, продукция фермерских хозяйств и гастрономические проекты региона.

Результаты велогонки

Мужчины

Дмитрий Гераськин (29.17,44). Алексей Рощин (29.39,94). Алексей Кондаков (29.42,73).

Женщины

Анастасия Корчагина (34.00,03). Мария Курносова (34.07,59). Наталья Кожина (34.42,66).

Пятый этап многодневной велогонки «Россия» в Калязине объединил всех спортсменов и гостей города, став большим спортивным праздником и стал ещё одной яркой остановкой проекта.

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