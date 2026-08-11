Невролог объяснила, что такое социальный джетлаг

Невролог Ирина Галеева объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», что такое социальный джетлаг. Не всегда биологические часы удаётся согласовывать с нашим социальным графиком. Из-за этого режим сна в будни и выходные может сильно отличаться. Это и называют социальным джетлагом — по аналогии с обычным джетлагом, то есть сменой часовых поясов при перелёте.

«Проблема в том, что, если вы слишком долго спите в выходные, это приводит к ещё большему нарушению режима в будние дни. Поэтому врачи обычно рекомендуют вставать в одно и то же время даже в выходные дни или хотя бы не позже чем на 1−2 часа, чем в будни», — сказала эксперт.

Идеальный вариант — найти работу, которая соответствует вашему хронотипу. Тогда с социальным джетлагом вам сталкиваться вообще не придётся.

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