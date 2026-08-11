«Бабай-трейл» пройдёт в Башкортостане 15 и 16 августа

«Бабай-трейл» пройдёт в Башкортостане 15 и 16 августа. Место проведения стартов — город Кумертау. К участию приглашаются все желающие.

В программе несколько дистанций на выбор: 15 августа — 3 км (вечерний пляжный субботний забег), 16 августа — 6, 15, 21 км и детский забег на 1 км. «Бабай-трейл 2026» — двухдневный забег на территории глэмпинга «Ёлки-палки».

Трассы проходят по рекультивированному Кумертаускому разрезу и горе Уральская, по ущельям с своеобразным «лунным пейзажем», угольными геологическим срезам, горным хребтам и вершинам со смотровыми площадками, по красивым лесам и цветущим полянам.

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