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Терапевт рассказала, может ли вегетарианство спровоцировать анемию

Терапевт рассказала, может ли вегетарианство спровоцировать анемию
Может ли вегетарианство спровоцировать анемию
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Терапевт Светлана Каневская рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», может ли вегетарианство спровоцировать анемию. По её словам, ни веганство, ни вегетарианство не гарантируют анемию, но при строгом веганстве риск дефицита витамина B12 выше. А без грамотного планирования питания растет вероятность дефицита железа, что может привести к анемии.

«Для строгого вегана витамин B12 практически всегда требует обязательного источника из добавки или обогащённых продуктов. Получить достаточно B12 без обогащённых продуктов или добавки практически недостижимо», — объяснила врач.

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А вот железо, кальций, йод и витамин D получить только из еды можно, но успех зависит от структуры меню, исходного статуса и физиологических потребностей. И это требует очень продуманного рациона и контроля анализов.

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