Фитнес-эксперт объяснила, чем отличаются электролитные напитки от обычных

Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич объяснила в беседе с «Чемпионатом», чем отличаются электролитные напитки от обычных. С потом мы теряем не только влагу, но и минералы, которые помогают мышцам сокращаться. Обычная вода хорошо восполняет объём жидкости, но совершенно не возвращает потерянные соли. Значит ли это, что вам теперь всегда нужны специальные добавки? Совершенно нет.

«Если вы спокойно занимаетесь около часа или просто гуляете, вам полностью хватит чистой воды. Организм легко восполнит всё потраченное из вашего следующего нормального приёма пищи. Но если вы вышли на длительную пробежку в сильную жару или планируете интенсивную нагрузку дольше полутора часов, ситуация меняется. Здесь электролиты становятся не модной прихотью, а базовой опорой. Они защищают от мышечных судорог, снижают нагрузку на сердце и помогают не чувствовать себя полностью разбитым после окончания тренировки», — сказала эксперт.

Не нужно усложнять процесс. Пейте специальные напитки, только когда телу объективно тяжело из-за сильной потери влаги, а в остальное время спокойно доверяйте обычной воде. Без попыток превратить фитнес в лабораторию.

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