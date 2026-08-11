Тренер перечислил простые упражнения для разминки во время работы в офисе

Наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин перечислил «Чемпионату» простые упражнения для разминки во время работы в офисе.

«Типичная офисная разминка — покрутить шеей по кругу и пару раз потянуться руками вверх. С точки зрения физиологии это почти бесполезно. Когда вы часами сидите за монитором, ваше тело банально адаптируется к позе креветки: грудные мышцы спазмируются и укорачиваются, спина перерастягивается, а ягодицы полностью выключаются из работы», — объяснил эксперт.

Крутить головой при таком спазме — это просто стирать шейные позвонки. Наша задача — не махать руками, а заставить работать мышцы-антагонисты и вернуть суставы в нейтраль. Вот три движения, для которых не нужно переодеваться.

Двойной подбородок. Сидя ровно, не запрокидывая голову назад, просто задвиньте её горизонтально назад, словно хотите сделать себе второй подбородок. Это снимает жёсткое и опасное напряжение с коротких разгибателей шеи, которые весь день удерживали вашу тяжёлую голову у монитора.

Раскрытие лопаток. Встаньте. Опустите руки вдоль тела. Сильно разверните ладони наружу (от себя), одновременно сводя лопатки вместе и опуская их вниз к пояснице. Вы почувствуете, как растягивается грудь, а между лопаток появляется мышечное жжение. Задержитесь так на пять секунд.

Контролируемые вставания. Сядьте на край стула и плавно встаньте, ни на что не опираясь руками. В самой верхней точке жёстко прожмите ягодицы. Сделайте 10-15 таких повторений. Это наконец-то разогнёт ваш тазобедренный сустав, разбудит заднюю мышечную цепь и мощно запустит венозный отток от малого таза.

Делайте этот простой комплекс каждые полтора часа. Вашей спине не нужны хаотичные потягушки, ей нужно регулярное возвращение правильной биомеханики.

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