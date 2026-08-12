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Россияне рассказали, как часто заводят новые знакомства

Россияне рассказали, как часто заводят новые знакомства
Как чаще всего знакомятся россияне
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Социологи в 2026 году всё чаще говорят о сдвиге к атомизированному обществу. Медиахолдинг Rambler&Co спросил российских интернет-пользователей, замечают ли они такой тренд, как часто встречаются с друзьями и легко ли заводят новых.

Большинство респондентов (42%) оценивают свою социальную жизнь как спокойную: контактов немного, но это их устраивает. Ещё 35% отмечают, что общения стало меньше, чем хотелось бы. 14% признают, что у них перестало хватать времени на личные встречи. Лишь 9% описывают свою жизнь как очень насыщенную: им достаточно и времени, и общения с друзьями, семьёй и коллегами.

Более половины респондентов (57%) отмечают, что стали меньше встречаться с друзьями офлайн – реже одного раза в месяц. 22% видятся несколько раз в месяц, 12% – примерно раз в неделю. Только каждый 11-й (9%) может сказать, что такие встречи происходят регулярно – несколько раз в неделю.

Главным препятствием для более частого общения с друзьями респонденты называют не только внешний график, но и внутренний ресурс. 35% отмечают ощущение усталости и нехватку энергии – именно это чаще всего мешает проводить больше времени с теми, кто дорог. 21% в числе причин называют семейные обязанности и бытовые дела, 17% – работу и учёбу с плотным графиком. Расстояния, переезды и разные города стали барьером для 16% респондентов. При этом только 11% говорят, что ничто не мешает им проводить время с друзьями – они всегда находят возможность для встреч.

Отдельный блок вопросов был посвящён «социальной усталости» – состоянию, когда хочется на время сократить общение и отключить уведомления. 35% опрошенных россиян признались, что часто сталкиваются с этим. Ещё треть (32%) говорят, что иногда ощущают подобное чувство после интенсивных периодов общения или работы. Редко переживают подобные состояния 15% участников, а почти у каждого пятого (18%) общение никогда не воспринимается как нагрузка.

Заводить знакомства во взрослом возрасте удаётся далеко не всем. 54% респондентов говорят, что иногда появляются новые контакты, но близкие друзья – редко. 21% знакомятся в основном по работе. 16% признаются, что им в любом возрасте было сложно заводить друзей. Легко и регулярно находят новых людей только 6% участников. Ещё 3% добавляют, что пока не относят себя ко взрослому возрасту.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 30 июля по 6 августа 2026 года, в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.

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