Терапевт перечислила неочевидные причины пониженного ферритина

Терапевт Светлана Каневская перечислила в рубрике «Теперь вы знаете» неочевидные причины пониженного ферритина. Она подчеркнула, что, если у человека низкий ферритин, это не повод автоматически начинать «поднимать железо» без разбора. Сначала важно понять причину снижения запасов железа.

«Низкий ферритин может быть результатом кровопотери со стороны ЖКТ или при менструациях, нарушения всасывания, воспалительных состояний и других причин. Поэтому тактика зависит от клиники и сопутствующих факторов. При наличии симптомов анемии, беременности, хронических заболеваний или продолжающегося снижения ферритина разумно обратиться к врачу и дообследоваться», — сказала врач.

При бессимптомном изолированном снижении ферритина решение о коррекции принимают индивидуально с учётом жалоб, факторов риска и возможных причин. Низкий ферритин, как и гемоглобин, — это не диагнозы, а сигналы, которые надо интерпретировать в клиническом контексте, а не лечить формально.

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