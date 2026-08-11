Открытая тренировка с Лилией Мендаевой пройдёт в Беговом центре в «Лужниках» 14 августа

14 августа в 19:30 в Беговом центре на территории «Лужников» состоится открытая тренировка с Лилией Мендаевой — двукратной чемпионкой России по лёгкой атлетике на дистанциях 1500 и 3000 м, рекордсменкой России в беге на одну милю по шоссе и две мили в помещении.

Тренировка начнётся с 15-минутной разминки на стадионе. После неё участники выполнят специальные беговые упражнения, разделятся на команды и примут участие в эстафетах. Участие бесплатное — по предварительной регистрации на сайте.

Беговой центр — совместный проект Департамента спорта города Москвы и Бегового сообщества. Центр расположен на территории «Лужников» и работает ежедневно. В инфраструктуру входят беговые дорожки на стадионе, зона ОФП и растяжки, раздевалки и камеры хранения.

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