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Эксперт объяснила, почему у человека развивается избегающий тип привязанности

Эксперт объяснила, почему у человека развивается избегающий тип привязанности
Откуда берётся избегающий тип привязанности
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Психолог Ника Болзан объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему развивается избегающий тип привязанности. Это модель поведения, когда человек бессознательно избегает эмоциональной близости, чтобы защитить себя от возможной боли, отвержения и разочарования. Это одна из форм ненадёжной привязанности, которая формируется в раннем детстве и влияет на то, как человек строит отношения во взрослой жизни.

«Если значимый взрослый был холодным, чрезмерно требовательным, эмоционально недоступным или давал понять, что проявление чувств — это слабость, ребёнок постепенно приходит к выводу: безопаснее рассчитывать только на себя», — сказала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
«Мне никто не нужен». Почему избегающий тип привязанности делает людей одинокими
«Мне никто не нужен». Почему избегающий тип привязанности делает людей одинокими

Это не психическое расстройство, а лишь адаптивная стратегия, которая когда-то помогла человеку выжить в сложных условиях. Но во взрослой жизни, где от отношений требуется доверие и открытость, она часто мешает.

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