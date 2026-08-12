Эксперт объяснила, почему у человека развивается избегающий тип привязанности

Психолог Ника Болзан объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему развивается избегающий тип привязанности. Это модель поведения, когда человек бессознательно избегает эмоциональной близости, чтобы защитить себя от возможной боли, отвержения и разочарования. Это одна из форм ненадёжной привязанности, которая формируется в раннем детстве и влияет на то, как человек строит отношения во взрослой жизни.

«Если значимый взрослый был холодным, чрезмерно требовательным, эмоционально недоступным или давал понять, что проявление чувств — это слабость, ребёнок постепенно приходит к выводу: безопаснее рассчитывать только на себя», — сказала эксперт.

Это не психическое расстройство, а лишь адаптивная стратегия, которая когда-то помогла человеку выжить в сложных условиях. Но во взрослой жизни, где от отношений требуется доверие и открытость, она часто мешает.

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