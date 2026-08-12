Тренер рассказал, помогает ли игра в падел похудеть

Наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин рассказал «Чемпионату», помогает ли игра в падел похудеть. Корты забиты, все с удовольствием отбивают мяч о стекло и искренне верят, что эта весёлая игра — волшебная таблетка для сжигания жира. Но не всё так просто.

«Сам по себе падел жир не плавит. Он лишь помогает создать дефицит калорий. По структуре это мощная интервальная нагрузка: резкие ускорения чередуются с паузами. Пульс скачет, энергозатраты за час игры действительно приличные», — объяснил эксперт.

Здесь есть две коварные ловушки. Первая — биомеханическая. Игра состоит из боковых выпадов, скручиваний корпуса и жёстких торможений. Если у вас лишних 15 килограммов, а суставы привыкли только к офисному креслу, такая рваная динамика — это огромный риск для менисков и голеностопа. Неподготовленный опорно-двигательный аппарат просто не выдержит этих перегрузок.

Вторая ловушка — социальная. Падел — это тусовка. Очень часто после матча разгорячённые игроки идут в кафе при корте, где радостно съедают порцию, которая с лихвой перекрывает всё сожжённое за игру. А уставшая центральная нервная система заставит вас весь остаток дня экономить энергию и лежать на диване, полностью обнулив вашу фоновую бытовую активность.

Похудеть с паделом абсолютно реально. Это отличный инструмент для развития координации и метаболизма. Но сработает он только при двух условиях: если вы предварительно укрепите суставы базовыми силовыми тренировками и перестанете вознаграждать себя едой за каждый выигранный сет.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.