Травматолог объяснил, что такое туннельный синдром у офисных работников

Травматолог АО «Медицина» Александр Шелепов объяснил в разговоре с «Чемпионатом», что такое туннельный синдром у офисных работников. Это состояние, при котором срединный нерв сдавливается в узком канале запястья. Проще говоря, нерв «зажимается», из-за чего появляются онемение, покалывание и боль в кисти.

«Главная причина — монотонные движения и длительная статическая нагрузка. Работа с мышью и клавиатурой требует постоянного напряжения одних и тех же мышц, а кисть часто находится в неестественном положении. Со временем это приводит к отёку тканей и сдавлению нерва», — объяснил врач.

В первую очередь страдает срединный нерв. Он отвечает за чувствительность большого, указательного, среднего и части безымянного пальцев. Именно в этих зонах появляются мурашки, онемение и снижение чувствительности.

Неправильная высота стула и стола заставляет сгибать запястья под углом, усиливая давление в карпальном канале. Отсутствие опоры для предплечий увеличивает нагрузку, а жёсткий край стола может дополнительно травмировать область запястья. Чаще перегружает именно работа с мышью: кисть фиксирована, движения однообразны. Однако длительный набор текста также опасен, особенно без перерывов. Риск выше при сочетании обоих факторов.

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