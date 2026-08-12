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«Камский полумарафон» пройдёт в Набережных Челнах 16 августа

«Камский полумарафон» пройдёт в Набережных Челнах 16 августа
«Камский полумарафон»
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«Камский полумарафон» пройдёт в Набережных Челнах 16 августа. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки.

В программе — старты на 3 км, 10 км и 21,1 км. Для юных спортсменов организаторы подготовили детские дистанции.

Расписание

  • 7:00-8:00 — выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам  на дистанциях 10 км и 21,1 км;
  • 8:00-11:30 — выдача стартовых пакетов участникам забега TIMERKIDS;
  • 8:00-12:00 – выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам на дистанцию 3 км;
  • 9:00 — старт 10 км и 21,1 км;
  • 13:00 — старт 3 км.

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