«Камский полумарафон» пройдёт в Набережных Челнах 16 августа
«Камский полумарафон» пройдёт в Набережных Челнах 16 августа. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки.
В программе — старты на 3 км, 10 км и 21,1 км. Для юных спортсменов организаторы подготовили детские дистанции.
Расписание
- 7:00-8:00 — выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам на дистанциях 10 км и 21,1 км;
- 8:00-11:30 — выдача стартовых пакетов участникам забега TIMERKIDS;
- 8:00-12:00 – выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам на дистанцию 3 км;
- 9:00 — старт 10 км и 21,1 км;
- 13:00 — старт 3 км.
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