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Невролог назвала продукты, которые чаще всего провоцируют приступы мигрени

Невролог назвала продукты, которые чаще всего провоцируют приступы мигрени
Какие продукты провоцируют мигрень?
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Некоторые продукты питания способны спровоцировать приступ мигрени. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-невролог клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Елена Жураковская.

По словам специалиста, пищевые триггеры у разных людей могут различаться, однако существует перечень продуктов, которые наиболее часто вызывают головную боль.

В группу риска входят красное вино и другие алкогольные напитки (особенно тёмного цвета), газированные напитки, твёрдые сыры, копчёности, шоколад и различные сладости, а также орехи. Кроме того, приступ мигрени может спровоцировать чрезмерное употребление кофе, цитрусовых, клубники и авокадо.

Особое внимание врач рекомендует обратить на продукты, содержащие пищевые красители и консерванты — они также входят в число потенциально опасных для людей, склонных к мигрени.

Невролог подчёркивает, что выявление индивидуальных триггеров и исключение их из рациона может существенно снизить частоту и интенсивность приступов.

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