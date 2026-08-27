Невролог объяснила, почему дёргается глаз и когда это опасно

Подёргивание века или уголка рта — знакомая многим проблема, которая чаще всего возникает на фоне стресса и переутомления. Почему это происходит и когда стоит бить тревогу, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-невролог клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Елена Жураковская.

По словам специалиста, в большинстве случаев подёргивания мышц лица являются следствием повышенной мышечной возбудимости на фоне стрессов, недостаточного отдыха, недосыпания или повышенных нагрузок. Такие симптомы обычно нестойкие и проходят самостоятельно после восстановления режима и нормализации эмоционального состояния. В отдельных случаях врач может назначить успокаивающие препараты и миорелаксанты.

Однако, как отметила невролог, иногда подёргивания половины лица сохраняются после перенесённого неврита лицевого нерва. В такой ситуации требуется более длительное лечение: миорелаксанты, физиотерапия и иглорефлексотерапия.

Отдельно Жураковская выделила более редкие заболевания нервной системы — блефароспазм, различные дистонии, синдром Туретта и другие. При этих патологиях подёргивание век может быть лишь одним из симптомов. Они проявляются резкими, неконтролируемыми или слабо контролируемыми спазмами мышц лица, тела и конечностей, напоминающими зажмуривание, гримасничание или кривляние.

Врач подчеркнула, что это серьёзные, часто наследственные заболевания, требующие тщательной диагностики и наблюдения у специалиста.

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