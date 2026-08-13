Благотворительный гастрономический забег Run & Eat пройдёт в Москве 16 августа. Место проведения — Парк Победы на Поклонной горе. К участию приглашаются все желающие. Гостей ждёт не только бег, но ещё и насыщенная гастрономическая программа.

Спортсмены смогут попробовать свои силы в стартах на 5 км и 10 км. Для юных участников организаторы подготовили специальный детский забег.

Главная особенность забега в том, что на пунктах питания и в стартовом городке участников ждут угощения от рестораторов и шеф-поваров города.

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