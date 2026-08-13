Психиатр дала совет, как не потратить весь отпуск на сериалы

Психиатр Марина Калюжная в разговоре с «Чемпионатом» дала совет, как не потратить весь отпуск на сериалы. Бинджвотчинг (процесс «запойного» просмотра контента) — это не лень и не безволие, а способ мозга получить маленькую гарантированную дозу дофамина, когда реальная жизнь кажется скучной или тревожной.

Клиффхэнгер (художественный приём, при котором повествование обрывается на самом интригующем моменте) в конце каждой серии — это специально встроенный крючок, он держит систему предвкушения включённой, и человек не может остановиться: не потому что слаб, а потому что нейросети мозга буквально настроены доигрывать и узнавать результат.

После долгого «марафона» по сериалам часто наступает не отдых, а пустота. Кортизол сначала падает, потом резко подскакивает, и вечером человек чувствует себя хуже, чем до просмотра. Это и есть главный признак, что сериал заменил что-то другое: живое общение, движение, скуку, которую мозгу иногда нужно потерпеть, чтобы родилась своя мысль.

«Не стоит удалять приложения для просмотра сериалов. Следует ввести правило: одна серия — одно реальное действие до неё: прогулка, звонок другу, 10 страниц книги. Так дофамин привязывается не к экрану, а к жизни», — советует эксперт.

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