Невролог Сергей Длин рассказал, когда лучше делать растяжку — до или после тренировки

Невролог Сергей Длин рассказал в интервью «Чемпионату», когда лучше делать растяжку — до или после тренировки. Врач отметил, что имеет смысл выделять время как на разминку, так и на заминку.

«До тренировки лучше выполнять активную разминку, чтобы подготовить тело к нагрузке. А спокойную растяжку оставить на завершение занятия — она помогает снять напряжение и ускоряет восстановление. И самое главное — никакой боли. Хорошая растяжка всегда оставляет ощущение лёгкости, а не борьбы с собственным телом», — объяснил эксперт.

Длин подчеркнул, что многие недооценивают первые и последние пять минут тренировки. Именно разминка подготавливает суставы, мышцы и связки к нагрузке. А несколько минут спокойного восстановления после тренировки помогают организму быстрее прийти в себя.

Полную версию интервью с Сергеем Длином читайте на «Чемпионате» сегодня в 12:15 мск.

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