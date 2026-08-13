Невролог Сергей Длин объяснил, чем опасны слишком активные упражнения на пресс

Невролог Сергей Длин в интервью «Чемпионату» объяснил, что происходит с органами из-за активных упражнений на пресс.

«Нашему организму нужен не каменный пресс, а сильный и функциональный. Когда мышцы живота постоянно находятся в напряжении, ухудшается работа диафрагмы и меняется биомеханика дыхания. Гораздо важнее научиться правильно включать мышцы, чем просто добиться красивого рельефа», — сказал врач.

Длин подчеркнул, что любые резкие скручивания позвоночника и упражнения через боль опасны. Очень часто люди повторяют красивое видео, не понимая, что автор годами готовил своё тело к этим движениям. Для позвоночника всегда важнее качество выполнения, чем зрелищность.

Полную версию интервью с Сергеем Длином читайте на «Чемпионате» сегодня в 12:15 мск.

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