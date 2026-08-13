Невролог Сергей Длин объяснил, чем опасны слишком активные упражнения на пресс

Невролог Сергей Длин в интервью «Чемпионату» объяснил, что происходит с органами из-за активных упражнений на пресс.
«Нашему организму нужен не каменный пресс, а сильный и функциональный. Когда мышцы живота постоянно находятся в напряжении, ухудшается работа диафрагмы и меняется биомеханика дыхания. Гораздо важнее научиться правильно включать мышцы, чем просто добиться красивого рельефа», — сказал врач.
Длин подчеркнул, что любые резкие скручивания позвоночника и упражнения через боль опасны. Очень часто люди повторяют красивое видео, не понимая, что автор годами готовил своё тело к этим движениям. Для позвоночника всегда важнее качество выполнения, чем зрелищность.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.