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Невролог Длин описал идеальную тренировку для человека, который не занимается спортом

Невролог Длин описал идеальную тренировку для человека, который не занимается спортом
Тренировка для тех, кто не занимается спортом
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Невролог Сергей Длин в интервью «Чемпионату» описал идеальную тренировку для человека, который не занимается спортом. По его словам, начинать нужно с малого.

«Я бы начал с мягкой суставной разминки, затем добавил упражнения на мобильность позвоночника, укрепление мышц кора, ягодиц и лопаток. Завершил бы тренировку дыхательными упражнениями и лёгкой растяжкой. После такой тренировки должно появляться ощущение лёгкости, а не усталости», — рекомендовал врач.

Кроме того, Длин подчеркнул, что в целом безопасным может быть любой вид спорта. Главное — грамотно выбирать нагрузку и не работать через боль или силу. Особенно это актуально для начинающих.

Полную версию интервью с Сергеем Длином читайте на «Чемпионате» сегодня в 12:15 мск.

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