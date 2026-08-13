Эксперт объяснил, почему опасно превращать еду в единственный источник радости

Клинический психолог Кубат Каниметов рассказал «Чемпионату», почему опасно превращать еду в единственный источник радости. В современном обществе потребления еда перестала выполнять исключительно функцию насыщения. Сегодня это предмет для общения и коммуникации, ежедневное средство отдыха и даже способ демонстрации социального положения.

Когда еда — не просто пища, которую человек поглощает, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность, а что-то большое, тогда её нужно отнести в разряд эмоционально-психологической потребности. Следовательно, главным принципом соблюдения баланса между едой и получением удовольствия от неё является наличие у человека разноплановой, яркой, активной жизни, в которой есть возможность реализоваться и получать удовольствие.

«Самое опасное — концентрировать свою радость от жизни на чём-то одном. Тогда это становится зависимостью. Если основное удовольствие человек получает от еды, то его день будет насыщен большим количеством перекусов. Эти перекусы будут обязательно высококалорийными, так как именно такая пища приносит быстрое расслабление. Это краткосрочные положительные эмоции, а значит, организм будет требовать повторения. Со временем приобретается лишний вес, который ограничивает двигательную активность человека, появляются проблемы со здоровьем, возникают комплексы и, как следствие, минимизируются социальные контакты», — отмечает эксперт.

Человек, закрываясь, остаётся наедине со своим «верным» приятным во всех отношениях другом — едой. Это характерно не только для еды, но и для любой другой формы зависимости, поэтому, конечно, легче поверить в чудо, чем надеяться на собственные силы по борьбе с лишним весом.

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