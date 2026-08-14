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Трейл «Легенда Уреньги» пройдёт в Челябинской области 16 августа

Трейл «Легенда Уреньги» пройдёт в Челябинской области 16 августа
Трейл «Легенда Уреньги»
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Трейл «Легенда Уреньги» пройдёт в Челябинской области 16 августа. Организаторы подготовили несколько дистанций на выбор.

В программе — забеги на 42 км, 33 км и 9 км, а также вертикальная гонка с финишем на Второй сопке Уреньги. Для детей традиционно пройдут старты на две версты и 500 м. Кроме того, в рамках забега на 33 км состоится чемпионат Уральского федерального округа по скайраннингу.

Расписание

  • 7:00-9:00 – заезд участников, регистрация, работа комиссии по допуску участников, выдача стартовых пакетов;
  • 9:00 – церемония открытия соревнований;
  • 9:30 – старт на дистанции 42 и 33 км;
  • 9:45 – старты детских забегов (по возрастным группам);
  • 11:00 – старт вертикальной гонки 10 км;
  • 11:15 – старт на дистанцию 9 км;
  • 11:30-14:30 – церемония награждения победителей и призёров;
  • 16:00 – закрытие мероприятия.

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