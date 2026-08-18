Эксперт предупредил о рисках кормления воробьёв для здоровья

Привычное кормление воробьёв, прилетающих к окнам или на участок частного дома, может обернуться для человека и домашних питомцев серьёзным заболеванием. Речь идёт об орнитозе, предупредил в беседе с «Абзацем» ветеринарный врач Евгений Цыпленков.

По словам специалиста, практически все синантропные птицы, включая воробьёв и голубей, способны переносить опасную инфекцию. Орнитоз представляет собой особую форму хламидиоза, возбудителем которого является бактерия Chlamydia psittaci. При контакте с заражённой птицей, в том числе во время кормления, бактерия может проникнуть в организм человека, вызывая выделения из носа и другие симптомы.

Цыпленков отметил, что орнитоз опасен не только для людей, но и для животных. Кошки, которые часто ловят воробьёв, также находятся в группе риска — именно поэтому им делают прививки от этой инфекции. Таким образом, болезнь встраивается в биологическую цепочку при кормлении птиц.

Особую угрозу инфекция представляет для беременных женщин. Врач подчеркнул, что заражение способно привести к потере плода, поскольку хламидии поражают слизистые оболочки горла и носа, а затем переходят на половую сферу.

Возбудитель способен «прятаться» внутри клеток организма, что приводит к рецидивам даже после лечения. Терапия заболевания требует применения сильных препаратов и может длиться от трёх до четырёх недель.

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