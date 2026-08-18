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Нутрициолог назвала смертельную дозу абрикосовых косточек

Нутрициолог назвала смертельную дозу абрикосовых косточек
Смертельная доза абрикосовых косточек
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Абрикосовые ядра, которые многие считают полезным лакомством, могут привести к тяжёлому отравлению. Все дело в содержащемся в них амигдалине, который расщепляется в организме до синильной кислоты, предупредила нутрициолог Виктория Кострова в беседе с UfaTime.ru.

По словам эксперта, безопасная норма для взрослого — не более одного-трёх ядер в день. Горсть горьких ядер способна вызвать тошноту, слабость и головную боль, а в тяжёлых случаях — создать угрозу жизни.

Особое внимание специалист уделила мифу о «витамине B17», который якобы помогает в борьбе с раком. Такого витамина не существует, а его противоопухолевая эффективность не доказана. При этом случаи отравлений среди людей, употреблявших ядра десятками, документально зафиксированы, предупреждает Кострова.

Детям абрикосовые ядра давать ни в коем случае нельзя — токсическая доза для них в разы ниже. Даже сладкие сорта не гарантируют безопасности: в партии могут попасться горькие экземпляры. При ощущении горечи эксперт советует сразу выплюнуть ядро.

Тем, кому нравится ореховый вкус, диетолог рекомендует выбирать миндаль, грецкий орех или фундук — они полезны и не несут токсикологических рисков.

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