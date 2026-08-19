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Кардиолог назвала неочевидные причины высокого давления

Кардиолог назвала неочевидные причины высокого давления
Неочевидные причины высокого давления
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Повышенное давление далеко не всегда связано с проблемами сердца. В каждом 10-м случае гипертония является лишь симптомом заболеваний других органов, и после устранения причины давление может вернуться к норме без пожизненного приёма таблеток. Об этом рассказала кардиолог Анастасия Балабанова в беседе с aif.ru.

Главными регуляторами давления в организме служат почки. При ухудшении кровотока они вырабатывают фермент ренин, который сужает сосуды и заставляет организм задерживать воду. К таким последствиям приводят сужение почечных артерий, пиелонефрит, гломерулонефрит и диабетическая нефропатия.

Примерно в 20% случаев виноваты гормональные сбои. Среди них — гиперальдостеронизм (поражает до 14% гипертоников), опухоль надпочечников феохромоцитома и синдром Кушинга.

Также давление могут повышать обычные обезболивающие, сосудосуживающие капли в нос, антидепрессанты и оральные контрацептивы. Избыток соли в рационе заставляет организм удерживать воду, увеличивая объём крови.

Отдельное внимание врач уделила храпу и апноэ — остановкам дыхания во сне. Они вызывают падение кислорода, выброс гормонов стресса и сужение сосудов. Сочетание бессонницы и апноэ повышает риск гипертонии более чем в два раза.

Для выявления причины врач рекомендует пройти обследование: анализы крови и мочи, тест на альбумин-креатининовое соотношение, ЭКГ, УЗИ сердца, почек и надпочечников.

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