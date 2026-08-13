Шестой этап многодневной велогонки «Россия» пройдёт в Нижнем Новгороде 23 августа

23 августа «Лига Героев» при поддержке Федерации велосипедного спорта России, Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта Нижегородской области проведёт шестой этап многодневной велогонки «Россия» — масштабного проекта, который объединяет спортивные соревнования, велофестивали и культурную программу в восьми регионах страны.

Нижний Новгород станет одной из самых ярких точек маршрута велогонки «Россия». Город, расположенный на слиянии Волги и Оки, известен своей богатой историей, архитектурой и живописными панорамами. Участников и гостей этапа ждёт насыщенная спортивная программа, которая позволит по-новому увидеть один из самых красивых городов страны.

Главным спортивным событием дня станет групповая велогонка на 60 км. Спортсменам предстоит преодолеть маршрут по центральным улицам Нижнего Новгорода с пересечением реки Оки по Канавинскому мосту. Общий набор высоты составит 612 метров, что сделает трассу по-настоящему динамичной и потребует от участников отличной физической подготовки. К участию в велогонке допускаются спортсмены от 18 лет.

Традиционной частью этапа станет велофестиваль «ВелоНижний», который соберёт около 1500 любителей велоспорта и пройдёт в формате 10-километровой велосипедной прогулки по знаковым достопримечательностям города. Старт и финиш будут организованы у футбольного стадиона на Стрелке, маршрут проложен по набережной реки Волги через Канавинский мост до Речного вокзала и обратно. Принять участие в велофестивале смогут все желающие от шести лет.

В течение дня для жителей и гостей города будет работать гастрофестиваль — культурно-гастрономическое пространство, объединяющее дегустацию авторских блюд от ресторанов и фермерских хозяйств, кулинарные мастер-классы и развлекательную программу для всей семьи.

Каждый участник как велогонки, так и велофестиваля получит памятную медаль, которая станет символом преодолённой дистанции и участия в одном из этапов масштабного федерального проекта.

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