На сайте «Газета.Ru» стартует мультимедийный спецпроект о Фиделе Кастро

«Газета.Ru» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») подготовила специальный проект «Первый среди третьих: Фидель Кастро как лидер «глобального Юга». Он посвящён одному из самых знаковых политиков ХХ века, который на протяжении 10-летий оставался символом непримиримой борьбы за суверенитет.

Биография Фиделя Кастро похожа на сюжет приключенческой видеоигры: путь от сына плантатора до героя революции, 638 покушений, самая длинная речь в истории ООН – 4,5 часа, отказ от вредной привычки курить за пару дней. Поэтому дизайн спецпроекта вдохновлён культовой игрой GTA: Vice City, а жизнь Фиделя рассказана как увлекательный игровой сюжет с побочными квестами, проиллюстрированный архивными кадрами и динамичной графикой.

История легендарного кубинского лидера показывает, что идеи защиты национального суверенитета и создания многополярного мира, которые отстаивал кубинский лидер, остаются актуальными и сегодня. Маленькое островное государство, не обладающее значительными природными ресурсами, под руководством Кастро претендовало на роль морального и политического лидера стран Латинской Америки, Африки и Азии, не примкнувших ни к советскому блоку, ни к западному миру во главе с США.

Мультиформатный проект состоит из 10 лонгридов, 10 горизонтальных видеороликов, 20 вертикальных клипов и 10 постов-карточек в социальных сетях, которые помогут погрузиться в историю с разных ракурсов и в любых удобных современному читателю форматах. Материалы будут выходить поэтапно — по два выпуска в неделю. Лендинг, который объединит все выходы проекта, будет опубликован в сентябре после выхода заключительной главы.

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