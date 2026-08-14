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Танцевальный чемпионат Fame to Flame открывает регистрацию на этап в Краснодаре

Танцевальный чемпионат Fame to Flame открывает регистрацию на этап в Краснодаре
Чемпионат Fame to Flame
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С 7 августа танцоры всех возрастов и уровней могут подать заявку на участие в краснодарском этапе всероссийского чемпионата Fame to Flame. Соревнования пройдут 7-8 ноября в спорткомплексе «Стань чемпионом», а регистрация уже доступна на официальном сайте проекта. Вход для зрителей будет бесплатным.

Участников ждут соревнования в формате 5×5, соло и командные выступления, отдельный блок для профессионалов, а также мастер-классы и шоукейсы от судей чемпионата. Призовой фонд этапа составляет 2 000 000 рублей, а победители категории ПРО получат сертификаты на поездку на финал в Москву (до 50 000 рублей) и прямой допуск на московский чемпионат без дополнительного отбора.

Оценивать выступления будут пять экспертов, представляющих различные направления — афро, электро и хип-хоп:

  • Стася Кожемяко (афро) — создатель первой в России афро-команды AFRO SISTAZ SQUAD, победительница международных баттлов;
  • MATE (электро) — основатель объединения ELECTROMATES, победитель BSB Battle 2022-2024, финалист Juste Debout China;
  • VARYAWHO (хип-хоп) — хореограф объединения ISOL и команды ЗАЗА, судья крупных всероссийских чемпионатов;
  • Андрей Морыженков (хип-хоп) — победитель Respect Show Case 2020, Korol of Dance 2021, Volga Champ 2022-2024;
  • Кирилл Захаров (хип-хоп) — руководитель команды Zacher Cake, победитель международного турнира Prove You're a Pro (Греция).

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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