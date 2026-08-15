Врач объяснил, как неправильный прикус влияет на здоровье всего организма

Член Европейского и Российского общества ортодонтов Андрей Жук в беседе с «Чемпионатом» объяснил, что неправильный прикус — это не только эстетическая проблема. Он может влиять на здоровье всего организма.

Когда зубы смыкаются неправильно, нарушается работа всей зубочелюстной системы. Жевательная нагрузка распределяется неравномерно, одни зубы стираются быстрее, другие перегружаются, возрастает риск их разрушения и заболеваний дёсен.

«Изменения не ограничиваются полостью рта. Перегрузка височно-нижнечелюстного сустава может сопровождаться щелчками, головными болями, напряжением жевательных мышц и дискомфортом в области шеи. При выраженных нарушениях человеку становится сложнее эффективно пережёвывать пищу, а это уже влияет на работу пищеварительной системы», — подчёркивает эксперт.

Важно понимать, что неправильный прикус не является причиной всех заболеваний организма, но он способен создавать хроническую перегрузку отдельных структур и снижать качество жизни. Современная ортодонтия рассматривает прикус как часть единой биомеханической системы, где здоровье зубов, суставов, мышц и дыхания тесно взаимосвязаны.

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