Руководитель ZELRUN Денис Мурашов назвал самую сложную часть организации забегов

Руководитель ZELRUN Денис Мурашов в интервью с «Чемпионатом» назвал самую сложную часть организации забегов. По его словам, главная трудность — бюрократическая сторона и необходимость согласовывать детали с городской администрацией.

«Самым сложным в подготовке остаётся юридическая часть: согласование с городом, с правоохранительными органами, с площадкой. Вторая сложность, с которой приходится сталкиваться, – привлечение участников, их нужно убедить, что они должны потратить время и поехать в Зеленоград, а не доехать на метро до Сокольников и побегать там. Приходится искать способы, обходить другие забеги с точки зрения маркетинга и привлечения внимания. А мы соревнуемся с крупнейшими стартами Москвы», — поделился Мурашов.

Полную версию интервью с Денисом Мурашовым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 мск.

Он добавил, что это постоянная работа, но почти все члены команды ZELRUN задействованы параллельно в других местах. Совмещать такие проекты с работой действительно сложно, но возможно.

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