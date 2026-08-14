Руководитель ZELRUN Денис Мурашов рассказал, как появляются идеи необычных забегов

Руководитель ZELRUN Денис Мурашов в интервью «Чемпионату» рассказал, как появляются идеи необычных забегов. В рамках проекта уже прошли тематические старты «Пивная миля», кросс «Юность» и другие.

«Обычно идеи приходят мне, я рассказываю её остальным. Дальше продумываем детали, считаем стоимость и начинаем искать партнёров. Чаще всего новый старт мы проводим за свои деньги. Если формат нравится, появляются фото и отзывы в социальных сетях. На второй год партнёры уже готовы заходить в новый формат», — поделился Мурашов.

При этом команда ZELRUN не забывает о спортивной составляющей стартов. Принять участие в забегах могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки.

Полную версию интервью с Денисом Мурашовым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 мск.

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