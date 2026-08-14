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Руководитель ZELRUN Денис Мурашов рассказал, как выстроена работа команды проекта

Руководитель ZELRUN Денис Мурашов рассказал, как выстроена работа команды проекта
Как работает ZELRUN
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Руководитель ZELRUN Денис Мурашов рассказал, как выстроена работа команды проекта. По его словам, сейчас процесс отлажен, каждое звено чётко выполняет свои задачи, и команда вполне может обойтись без него.

«Влияет ли проект на меня? Это часть моей жизни, моё дело, я занимаюсь им каждый день, и, естественно, это трансформирует меня и всю нашу команду. Мы взрослеем, меняемся, получаем опыт. Мы собрали людей, которые хотят создать что-то большое. Может быть, не столько с точки зрения масштабов, сколько с точки зрения смыслов и значимости», — сказал Мурашов.

Спортсмен добавил, что ему удалось собрать по-настоящему сильную команду, на которую можно положиться и с которой при случае получилось бы организовать даже Олимпиаду.

Полную версию интервью с Денисом Мурашовым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 мск.

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