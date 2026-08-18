«Гонка Героев» пройдёт в Подмосковье 22 августа

22 августа на легендарном полигоне Алабино в Московской области состоится «Гонка Героев» — один из крупнейших забегов с препятствиями в России. Около 3 тысяч участников проверят свою физическую подготовку, силу характера и командный дух на одной из самых известных трасс проекта.

Маршрут «Гонки Героев» представляет собой классическую трассу длиной 8 км, включающую 32 препятствия различного уровня сложности. Участникам предстоит преодолеть маршрут, сочетающий силовые, координационные и скоростные испытания, требующие выносливости, взаимопомощи и умения работать в команде.

На протяжении всей дистанции спортсменов ждут рукоходы, канатные конструкции, высокие стены, наклонные барьеры, водные преграды, грязевые участки, рвы, препятствия с колючей проволокой и другие фирменные испытания проекта. Финальной точкой маршрута традиционно станет восьмиметровый «Эверест» — знаковое препятствие, которое ежегодно становится главным символом преодоления для тысяч участников.

Принять участие в забеге смогут все желающие старше 18 лет. Доступен как индивидуальный формат, так и командный — команды от 5 до 10 человек проходят трассу вместе с профессиональным инструктором. Независимо от уровня подготовки, каждый спортсмен получает возможность испытать свои силы, выйти за пределы привычных возможностей и стать частью масштабного спортивного события.

В течение дня на площадке будет работать фан-зона с развлекательной программой. Для участников и гостей подготовлены активности от партнёров, зоны отдыха и восстановления, а также традиционная полевая кухня, где можно будет попробовать настоящую солдатскую кашу.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.