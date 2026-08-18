В России выросла популярность почтовых сервисов

С начала лета число пользователей почтовых сервисов выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу на основе обезличенных данных пользователей пришли аналитики Yota.

Лидерство российского рынка продолжает удерживать Почта Mail – на сервис приходится 55,8%. Далее следуют Gmail (26,8%) и «Яндекс Почта» (16,7%).

При этом отечественные сервисы суммарно аккумулируют почти три четверти (около 74%) всего трафика электронной почты в стране: более половины приходится на Mail, около четверти – на почту Яндекса, тогда как доля Gmail составляет чуть больше шестой части. На всех остальных игроков, включая Rambler, Yahoo и Outlook, остаётся менее 1% аудитории.

Основной аудиторией электронной почты в России остаются пользователи в возрасте от 26 до 45 лет – они составляют более половины всего трафика (55,8%). Ещё 30% приходится на аудиторию 36-45 лет. Доля молодёжи от 14 до 20 лет составила лишь 8,4%.

Единственная крупная возрастная группа в Москве, где зарубежный сервис обходит российского лидера, – это пользователи Gmail. Им пользуются 52% россиян в возрасте от 14 до 20 лет.

При этом у россиян в возрасте от 14 до 20 лет лидером становится Gmail: на него приходится 52% почтового трафика этой возрастной группы. Это единственная крупная возрастная группа в столице, где зарубежный сервис опережает российского лидера.

Лидером по активности использования электронной почты является Москва. На втором месте Санкт-Петербург. В большинстве регионов лидирует Почта Mail, но в некоторых регионах, таких как Забайкалье и Якутия, предпочтения между сервисами распределяются более равномерно.