«Лахти трейл» пройдёт на Кольском полуострове 29 августа
«Лахти трейл» пройдёт на Кольском полуострове 29 августа. Место проведения соревнований — г. Кандалакша, г/к «Гора Крестовая». К участию приглашаются опытные спортсмены, готовые к серьёзным дистанциям.
В программе старты на 10 км, 25 км, 35 км и 55 км.
Расписание:
- 6:30 — выдача стартовых пакетов ЛТ-25, ЛТ-35, ЛТ-55;
- 7:00 — старт работы экспо;
- 7:45 — предстартовый брифинг;
- 8:00 — прекращение выдачи стартовых пакетов и начало регистрации участников в стартовом створе;
- 8:15 — старт на дистанции ЛТ-25, ЛТ-35, ЛТ-55;
- 10:00 — выдача стартовых пакетов ЛТ-10;
- 11:40 — предстартовый брифинг;
- 11:50 — регистрация участников в стартовом коридоре;
- 12:00 — старт дистанции ЛТ-10;
- 16:00 — награждение победителей и призёров ЛТ-10; ЛТ-25; ЛТ-35;
- 18:00 — награждение победителей и призёров ЛТ-55;
- 20:30 — закрытие финиша и прекращение работы стартового городка.
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