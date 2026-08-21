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«Лахти трейл» пройдёт на Кольском полуострове 29 августа

«Лахти трейл» пройдёт на Кольском полуострове 29 августа
«Лахти трейл»
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«Лахти трейл» пройдёт на Кольском полуострове 29 августа. Место проведения соревнований — г. Кандалакша, г/к «Гора Крестовая». К участию приглашаются опытные спортсмены, готовые к серьёзным дистанциям.

В программе старты на 10 км, 25 км, 35 км и 55 км.

Расписание:

  • 6:30 — выдача стартовых пакетов ЛТ-25, ЛТ-35, ЛТ-55;
  • 7:00 — старт работы экспо;
  • 7:45 — предстартовый брифинг;
  • 8:00 — прекращение выдачи стартовых пакетов и начало регистрации участников в стартовом створе;
  • 8:15 — старт на дистанции ЛТ-25, ЛТ-35, ЛТ-55;
  • 10:00 — выдача стартовых пакетов ЛТ-10;
  • 11:40 — предстартовый брифинг;
  • 11:50 — регистрация участников в стартовом коридоре;
  • 12:00 — старт дистанции ЛТ-10;
  • 16:00 — награждение победителей и призёров ЛТ-10; ЛТ-25; ЛТ-35;
  • 18:00 — награждение победителей и призёров ЛТ-55;
  • 20:30 — закрытие финиша и прекращение работы стартового городка.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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